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Боррель заявил, что выступает за санкции против Путина и Лаврова

Он ожидает, что Совет ЕС одобрит это решение

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает за введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и надеется, что страны - члены сообщества одобрят в пятницу соответствующее решение. Об этом он заявил по прибытии на экстренное заседание глав МИД в Брюсселе.

"Если не возникнет никаких неожиданностей и никто не станет возражать, поскольку это требует нашего единодушия, то да - Путин и Лавров будут в [санкционном] списке", - сказал Боррель.

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