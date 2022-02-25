Боррель заявил, что выступает за санкции против Путина и Лаврова

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает за введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и надеется, что страны - члены сообщества одобрят в пятницу соответствующее решение. Об этом он заявил по прибытии на экстренное заседание глав МИД в Брюсселе.

"Если не возникнет никаких неожиданностей и никто не станет возражать, поскольку это требует нашего единодушия, то да - Путин и Лавров будут в [санкционном] списке", - сказал Боррель.