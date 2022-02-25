Макрон: Франция усилит поддержку союзников на востоке НАТО в связи с событиями на Украине

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Франция готова обеспечить дополнительную поддержку странам на восточном фланге НАТО в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в обращении президента Франции Эмманюэля Макрона к французскому парламенту, которое было оглашено в пятницу на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Мы должны обеспечить единство с нашими европейскими партнерами, чтобы защитить наш суверенитет, нашу безопасность и нашу демократию. В этой связи мы берем на себя дополнительную ответственность в рамках НАТО, чтобы защитить наших прибалтийских и румынских союзников, усилить борьбу против манипулирования информацией и кибератак, чтобы защитить нас от иностранного вмешательства", - говорится в обращении, которое зачитал председатель Нацсобрания Ришар Ферран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.