СМИ: Норвегия готова поддержать санкции против руководства России

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Норвегия поддержит возможные персональные санкции против российского руководства, если такие меры будут приняты в ЕС. Об этом сообщил в пятницу газете Verdens Gang премьер-министр Норвегии Йогас Гар Стёре.

"Да, это совершенно естественно. Это следствие того, что мы присоединяемся к санкциям ЕС", - сказал он изданию, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Норвегия санкции в отношении руководства РФ.

В пятницу немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его данным, речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. n-tv утверждает, что "ЕС на это уже согласился".

Аналогичные сообщения передали со ссылкой на свои источники агентства Reuters, а также DPA. Последнее отметило, что ЕС решил включить российского лидера и главу МИД РФ в санкционные списки. Путин и Лавров якобы больше не смогут въезжать на территорию ЕС, их активы будут заморожены. О каких активах может идти речь, не сообщается.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.