МИД Австрии: санкции ЕС против Путина и Лаврова не предусматривают запрет на посещение ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Согласованный Европейским союзом пакет санкций против России из-за военной операции на Украине не предполагает запрета на посещение стран ЕС для президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в пятницу по прибытии на встречу в Брюсселе заявил министр иностранных дел Австрийской Республики Алекcандер Шалленберг.

"Санкции будут предполагать замораживание их счетов, однако мы не будем вводить визовые ограничения, поскольку если все же останется вероятность прекращения насилия и эскалации [и они] сядут за стол переговоров, нужно, чтобы у них в принципе была возможность [посещать страны ЕС]", - отметил глава МИД Австрии, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении президента и главы МИД РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.