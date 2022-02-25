Кулеба и Блинкен обсудили санкции в отношении РФ

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность повлиять на некоторые европейские страны, которые сомневаются в необходимости отключения России от системы SWIFT.

"Еще один разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно важности максимального влияния США на некоторые сомневающиеся европейские страны и отключение Российской Федерации от SWIFT. Отдельно обсудили дальнейшие поставки оборонного вооружения в Украину", - написал в Twitter Кулеба.

Ранее в пятницу Кулеба обратился в Twitter к "некоторым европейским лидерам, которые до сих пор сомневаются" в целесообразности отключения России от системы SWIFT, напомнив им, что "каждый год на церемониях" они повторяют слова "Никогда снова".

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

В четверг президент США Джо Байден объявил о решении пока не отключать Россию от SWIFT. Он подчеркнул, что уже наложенные США санкции будут "более разрушительными".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.