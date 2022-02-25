МИД Литвы согласует вопрос объявления посла РФ персоной нон-грата с партнерами в ЕС

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Вильнюс рассматривает вопрос возможного отказа Литвы на нахождение в стране посла Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас.

"Вопрос объявление посла России нежелательной в Литве персоной согласуется с нашими единомышленниками. Такой шаг имел бы смысл как коллективный ответ стран Европы и НАТО на российскую агрессию. Процесс идет", - заявил он.

Посольство РФ в Вильнюсе от комментариев высказываний замминистра иностранных дел воздержалось.

Как в четверг отметил литовский МИД, в знак солидарности с Украиной и ее людьми Литва приостанавливает выдачу виз всех категорий гражданам Российской Федерации. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс также обсуждает вопрос отзыва для консультаций посла в России.