{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Явка на досрочном голосовании на референдуме в Белоруссии за четыре дня превысила 34%

Явка на досрочном голосовании на референдуме в Белоруссии за четыре дня превысила 34% - ЦИК.

Военная операция на Украине
Украинские порты переходят под усиленную охрану
Кабинет министров установил третий уровень охраны
Читать полностью