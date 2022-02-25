Басурин сообщил об обстрелах ВСУ запада Донецка, Докучаевки и Макеевки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел западной окраины городов Донецка, Докучаевска и Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и начинают "бить в глубину". Об этом сообщил в пятницу заместитель главы республиканской Народной милиции Эдуард Басурин.

"Обстреливаются западные, <…> северо-западные окраины города [Донецка], Докучаевск. <…> Кстати, вот по Макеевке попадание было по территории действующей шахты, шахтеры находились как под землей, так и на поверхности. Пришлось шахту остановить и шахтеров выводить из шахты. Давно у нас таких вещей не было, связанных с Макеевкой. Даже туда уже, в глубину, начинают бить", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об обстрелах территории республики с применением тяжелого вооружения, в том числе систем реактивного залпового огня "Град". В результате обстрелов ранены мирные жители в Куйбышевском районе Донецка, зафиксированы повреждение газопровода среднего давления в Докучаевске, взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 января. По данным представительства ДНР в СЦКК, за девять дней эскалации ВСУ 522 раза обстреливали территорию республики, из них 408 с применением тяжелого вооружения. Всего было выпущено 6 748 боеприпасов различного калибра. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.