БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цели России не ограничены Украиной и Москва добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы. Такое мнение он выразил в пятницу на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате.

"Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года", - сказал он.

НАТО и ЕС намерены продолжать политику санкций, против РФ, даже если это будет означать потери для них самих. НАТО считает, что военная операция России на Украине не укрепит стратегическую безопасность России.

НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей.

НАТО использует механизм разрешения конфликтов с РФ, чтобы не допустить инцидентов вокруг Украины.