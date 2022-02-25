Шольц поддержал укрепление восточного фланга НАТО

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе виртуального саммита НАТО высказался за укрепление восточного фланга альянса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня на внеочередном виртуальном саммите НАТО канцлер Олаф Шольц подчеркнул необходимость укрепления восточного фланга альянса после нападения России на Украину", - говорится в сообщении. По словам Хебештрайта, все участники НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.