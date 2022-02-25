Минобразования Украины объявило о приостановке учебного процесса на две недели

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство образования Украины объявило в пятницу о приостановке по всей стране учебного процесса на две недели.

"Сегодня направлено письмо руководителям областных департаментов образования и науки, Киевской городской администрации и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлению каникул на две недели", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.