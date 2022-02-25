Лидеры стран НАТО не обсуждали закрытие Босфора для российских военных кораблей

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО на онлайн-саммите не обсуждали призыв Украины к Турции закрыть Босфор для российских военных кораблей. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита.

"Этот вопрос не обсуждался", - сказал он.

В четверг посол Украины в Турции Василий Боднар призвал Анкару ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы. Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Однако в тексте конвенции есть пункты, касающиеся военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Как заявил ранее в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.