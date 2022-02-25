В Мексике задержали подозреваемых в убийстве журналиста Маргарито Мартинеса

МЕХИКО, 25 февраля. /ТАСС/. Представители властей задержали подозреваемых в убийстве фотокорреспондента Маргарито Мартинеса в городе Тихуана на севере Мексики. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр обороны республики Луис Кресенсио Сандоваль.

"Утром в пятницу было проведено задержание пятерых подозреваемых в этом убийстве, у них изъяли огнестрельное оружие и наркотики", - сказал он. Мартинес, сотрудничавший с разделом криминальной хроники новостного портала Cadena Noticias был застрелен рядом с собственным домом в Тихуане 17 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вечером в Twitter выразил озабоченность в связи с убийством "большого числа" журналистов в Мексике в текущем году и призвал обеспечить им защиту. Эти слова вызвали критику со стороны президента латиноамериканской страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. На пресс-конференции в среду он заявил, что глава американской дипломатии "плохо информирован" о ситуации с сотрудниками СМИ в Мексике, а также отметил, что в США у правительств "есть дурная привычка" указывать другим на их проблемы, но при этом не замечать их у себя. В тот же день глава МИД республики Марсело Эбрард направил госсекретарю США письмо, посвященное расследованию преступлений в отношении журналистов.

С декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе Лопесом Обрадором, в Мексике были убиты несколько десятков сотрудников различных СМИ. По данным МВД, в большинстве случаев правонарушения в отношении работающих в стране журналистов остаются безнаказанными.