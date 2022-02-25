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НАТО разместила тысячи военных на востоке альянса, сотни кораблей и самолетов

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что большую часть сил реагирования НАТО, уровень готовности которых повышен, составляют военные США со значительными французским и германским контингентами

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс разместил тысячи военных на своем восточном фланге, более сотни самолетов и свыше 120 кораблей. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате.

"США, Канада и европейские союзники разместили дополнительные тысячи военных в восточной части альянса. У нас есть более сотни самолетов в высокой степени готовности, задействованных в 30 разных локациях. Также мы располагаем 120 кораблями с севера до Средиземноморья, в том числе тремя авианосными ударными группами", - отметил Столтенберг.

Он также добавил, что большую часть сил реагирования НАТО, уровень готовности которых повышен, составляют военные США со значительными французским и германским контингентами.

Теги
Столтенберг, Йенс
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