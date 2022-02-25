Президент Румынии запросил на саммите НАТО увеличения его присутствия на восточном фланге

БУХАРЕСТ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханис запросил в ходе онлайн-саммита НАТО в пятницу ускоренного увеличения военного присутствия альянса на восточном фланге. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

"Твердо прошу ускорения внутренних процессов для принятия дополнительных мер по укреплению позиций на восточном фланге, - написал он. - Для этого следует немедленно определить большее усиленное присутствие НАТО, в том числе боевую группу в Румынии".

"Чрезвычайная встреча НАТО после неоправданной и неспровоцированной атаки России против Украины, - утверждал Йоханнис. - Все мы подчеркнули необходимость твердого, скоординированного и сильного ответа со стороны евроатлантического сообщества".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.