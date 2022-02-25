Президент Словакии заявила, что в отношении России нужно вводить более жесткие санкции

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более жесткие санкции, в том числе и отключение от SWIFT, нужно вводить в отношении России. Такое мнение высказала в пятницу президент Словакии Зузана Чапутова по итогам саммита "Бухарестской девятки".

"Мы должны ввести более жесткие санкции [в отношении РФ], в том числе [отключить ее от] SWIFT. Россия совершает атаку на нашу собственную безопасность", - сказала она.

По ее словам, "единственным ответом может быть наше коллективное противодействие". Она также отметила, что в ходе прошедшего в Варшаве саммита было достигнуто "согласие о необходимости усиления восточных границ" стран "Бухрестской девятки".

Членами "Бухарестской девятки" являются входящие в НАТО Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.