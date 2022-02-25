ПАСЕ проведет 14-15 марта внеочередную сессию по ситуации на Украине

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет 14-15 марта внеочередную сессию, посвященную ситуации на Украине и военной операции РФ на ее территории. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, распространенном в пятницу.

"После решения о приостановки прав России в Совете Европы ПАСЕ намерена провести 14 и 15 марта внеочередное пленарное заседание в гибридном формате для обсуждения нападения России на Украину и ответа Совета Европы", - говорится в коммюнике. В нем подчеркивается, что заседание Постоянного комитета ПАСЕ, которое должно было пройти 11 марта в Берлине, переносится на более поздний срок.

"Решение о приостановке прав России было принято в пятницу Комитетом министров Совета Европы после обмена мнениями с членами ассамблеи на заседании Объединенного комитета, созванном председателем ПАСЕ Тини Коксом", - отмечается в сообщении. Этот комитет, как напомнили в ПАСЕ, "объединяет представителей правительств и парламентариев от Совета Европы".