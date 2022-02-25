Глава МИД Италии: члены правительства РФ будут лишены итальянских госнаград

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Представители правительства России, а также попавшие в санкционные списки российские деятели будут лишены итальянских госнаград. Об этом в пятницу заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, трансляция велась на его странице в Facebook.

"Мы лишим всех наград членов российского правительства или перечисленных [в санкционных списках] российских деятелей", - сказал он. Ранее Ди Майо заявил, что Италия поддержала предложение отключить Россию от системы платежей SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.