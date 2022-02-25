Президент Молдавии не видит предпосылок для втягивания страны в военные действия

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не видит предпосылок для втягивания страны в военные действия.

"На данный момент мы не видим предпосылок для втягивания Молдавии в военные действия", - сказала Санду в интервью телеканалу "Молдова-1" в пятницу. Она также обратила внимание, что по поводу военного конфликта на Украине было много предупреждений со стороны иностранных спецслужб. "В отношении Молдавии такой информации не поступало", - отметила она.

"Вместе с тем Служба информации и безопасности Молдавии внимательно следит за обстановкой на левом берегу Днестра (в непризнанном Приднестровье - прим. ТАСС). Пока никаких приготовлений к военной операции там не замечено. Однако мы не можем полностью исключать этого сценария", - сказала Санду.

Президент также опровергла распространенные ранее в социальных сетях видеокадры, на которых, как утверждалось, запечатлено нанесение с территории Приднестровья ракетных ударов по военным объектам в Одессе.

Конфликт на Днестре

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Власти Молдавии попытались урегулировать проблему силой, на берегах Днестра разразился вооруженный конфликт, в ходе которого погибли свыше 1 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали или стали беженцами.

Остановить войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта вошли российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками и гарантами на этих переговорах.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск, в задачу которой входит помощь миротворцам и охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее их вывоз был заблокирован властями Приднестровья на фоне обострения отношений с Кишиневом.