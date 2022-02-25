Движение по трассе Горловка - Ясиноватая восстановлено

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Движение по трассе Горловка - Ясиноватая, перекрытой в пятницу в связи с обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вновь открыто. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Трасса Горловка - Ясиноватая открыта", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу Приходько сообщал, что ВСУ подвергли обстрелу окрестности Горловки и два населенных пункта на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в Горловке погибли два учителя. Мэр также призвал жителей запастись водой в связи с остановкой из-за обстрелов насосной станции на канале "Северский Донец - Донбасс".