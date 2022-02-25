БДИПЧ ОБСЕ призвало стороны конфликта на Украине соблюдать законы войны и права человека

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине и призвало стороны конфликта соблюдать законы войны и обязательства в области прав человека. Соответствующее заявление распространено в пятницу.

"БДИПЧ глубоко обеспокоено человеческими последствиями военных действий, инициированных Российской Федерацией на Украине, для всех жителей страны, в частности для гражданских лиц", - указывается в сообщении.

Как напомнили в бюро, законы войны "запрещают неизбирательные нападения и нападения, направленные против гражданских лиц и гражданского имущества". "БДИПЧ призывает стороны конфликта выполнять взятые ими обязательства в отношении прав человека и основных свобод и соблюдать все обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека", - подчеркнули в БДИПЧ. Бюро сообщило, что "внимательно следит за ситуацией и будет продолжать оценку по мере развития событий".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.