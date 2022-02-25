ФРГ разместит роту в Словакии

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Германия в рамках усиления восточного фланга НАТО направит роту военнослужащих в Словакию. Об этом заявила в пятницу глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, ее слова приводятся в Twitter ведомства.

"Мы будем действовать и в Словакии, в скором времени разместим там роту", - сказала она.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что Германия хочет дислоцировать в Словакии противоракетные комплексы Patriot.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.