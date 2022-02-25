Черногория выразила солидарность с ЕС и НАТО в поддержке Украины

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович заявил о солидарности с Украиной после саммита стран-членов НАТО. Видеообращение опубликовала пресс-служба президента страны в пятницу.

"У нас была возможность от имени Черногории сообщить о полной солидарности со всеми странами-членами НАТО, странами-членами ЕС, показать полную солидарность с Украиной, ее народом, руководством, и, конечно, присоединиться к усилиям стран сопротивляться этому безумному акту агрессии. Это не кризис Украины, это кризис Европейской безопасности, попытка разрушить систему ценностей Европы и евроатлантического сообщества", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.