В Госдепе не стали уточнять, вынуждали ли Украину отказаться от переговоров

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента Нед Прайс ушел от ответа на вопрос о том, вынуждали ли США Украину отказаться от переговоров с Россией в Минске, но подчеркнул, что позиции Киева и Вашингтона в этих вопросах очень близки.

"Это (ситуация "на земле" на Украине - прим. ТАСС) не тот контекст, в котором дипломатия может преуспеть. Думаю, будет честно сказать, что мы с нашими партнерами тут понимаем друг друга, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Президент Байден, как вы знаете, сегодня разговаривал с президентом Зеленским, госсекретарь Блинкен говорил с министром Кулебой. Мы продолжим советовать и делиться информацией с нашими украинскими партнерами. Они, в свою очередь, сообщают новости нам. Мы делаем так, чтобы между нами была полная координация и мы работали в полной синхронизации друг с другом".