Зеленский поблагодарил за поддержку грузинский народ, сказав, что он лучше правительства

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в пятницу грузинский народ за поддержку и отметил, что он лучше правительства, которое отказалось присоединяться к санкциям против России.

"Благодарен каждому в Тбилиси и других городах, кто вышел в поддержку Украины и против войны. В самом деле, бывает, что граждане - не правительство, а лучше правительства", - написал Зеленский в Twitter.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в пятницу, что власти Грузии, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины. Объясняя это решение, премьер вспомнил инцидент начала 90-х годов, который касается перекрытия железной дороги в Грузии, ведущей в РФ, якобы ради экономической блокады России. По его словам, не стоит снова ставить себя "в такое смешное положение" и наносить ущерб стране.

Тысячи жителей Тбилиси в пятницу вышли на главную площадь, выражая поддержку Украине, при этом многие, в том числе в соцсетях, осудили решение премьера отказаться от присоединения к санкциям против РФ. Акции прошли и в других городах Грузии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.