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Военная операция на Украине

В Молдавии приступили к блокированию сайтов, оправдывающих военную операцию на Украине

Журналистам рекомендовали отказаться от публикации информации из "недостоверных источников"

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила о блокировании сайтов, оправдывающих военную операцию РФ на Украине.

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Военная операция на Украине.

"Был выявлен веб-портал, распространяющий на территории Республики Молдова информацию на основе материалов иностранных информационных агентств, оправдывающих военную агрессию против законно избранной власти в Украине. <...> Ресурс попросили заблокировать", - информирует пресс-служба СИБ в пятницу.

Распоряжение о мониторинге было отдано Комиссией по чрезвычайным ситуациям. В СИБ уточнили, что блокироваться будут также сайты, подстрекающие к ненависти, беспорядкам и военным действиям. СМИ рекомендовали воздержаться от публикации информации из "недостоверных источников".

Накануне парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в стране сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться из страны лица, представляющие угрозу общественному порядку, координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.

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Военная операция на Украине
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