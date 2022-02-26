США изучают возможности продолжить оказание помощи Украине в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности и прорабатывают варианты, как это осуществить. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы собираемся предоставлять дополнительную помощь в сфере безопасности для Украины. Как это будет осуществляться, все еще прорабатывается", - сказал он.

При этом Кирби ушел от ответа на вопрос о том, продолжаются ли поставки Киеву оружия и военного оборудования в настоящее время.

Размещение дополнительных американских сил в Европе

США в данный момент обсуждают с НАТО вопросы размещения дополнительных американских сил в Европе на фоне ситуации на Украине, заявил Кирби.

"Я не буду рассказывать вам сегодня подробности о подразделениях, сроках и расписаниях, так как НАТО еще сообщает нам, что им нужно от Соединенных Штатов", - сказал он, комментируя соответствующий приказ президента США Джо Байдена.

Ранее в пятницу Байден сообщил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил в Европе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Укрепление НАТО

США продолжают укреплять оборонные возможности НАТО, поскольку "не до конца понимают" намерения России, заявил Кирби.

Ему был задан вопрос о том, как в Вашингтоне оценивают вероятность конфликта между РФ и странами НАТО на восточном фланге альянса. "Нам не до конца понятно, есть ли у [президента РФ Владимира] Путина планы за пределами Украины. И именно по той причине, что нам это не до конца понятно, мы продолжаем искать возможности укрепить возможности НАТО и подстраховать наших союзников", - утверждал Кирби.

В пятницу президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь выразил уверенность в том, что война на Украине не распространится ни на одну страну НАТО, потому что альянс разворачивает на востоке дополнительные силы и подтверждает принцип коллективной обороны.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.