В ЛНР призвали Киев сдерживать националистов, если он готов к переговорам с Россией

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Киев должен сдерживать националистов, подталкивающих военных к совершению обстрелов, если он готов к переговорам с Москвой. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в эфире Первого канала .

"Как можно разговаривать о переговорах и в это же время усиливать обстрел? Если вы готовы к переговорам, сдержите тех националистов, которые, собственно, стимулируют вот такие абсолютно неадекватные действия украинских военных", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что глава государства Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера Владимира Путина и готов говорить о мире и прекращении огня. По его словам, "консультации о времени и месте переговоров идут в эти часы".

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.