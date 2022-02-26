Байден рассказал Зеленскому об усилиях США по объединению стран для помощи Украине

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил о постоянных усилиях своей администрации по привлечению других стран для оказания Украине помощи. Об этом сообщается в заявлении главы Белого дома, опубликованном в пятницу.

"После саммита НАТО я разговаривал с президентом Украины [Владимиром] Зеленским. Я высоко оценил смелые действия украинского народа, который сражался, защищая свою страну, и сообщил о продолжающейся экономической, гуманитарной поддержке [Украины] и поддержке в области безопасности, оказываемой Соединенными Штатами, а также о наших постоянных усилиях по объединению других стран для оказания аналогичной помощи", - указал в Байден в своем заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессии со стороны России".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.