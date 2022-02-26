Крупнейший оператор Латвии прекращает ретрансляцию ряда российских телеканалов в стране

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с субботы прекращает ретрансляцию на территории республики ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, попадающими под международные санкции. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"В это тяжелое для Украины и всего европейского общества время, когда Российская Федерация развязала невообразимую агрессию против Украины, Tet принял решение на всех TV-платформах предприятия прекратить ретрансляцию каналов, владельцы которых или должностные лица связаны с правительством РФ, попадают под международные санкции или же о статусе которых на данный момент невозможно получить полноценную информацию", - указывает компания.

Решение вступает в силу мгновенно, и в ночь на субботу 26 февраля будет прекращена ретрансляция телеканалов PBK Эстония, MirTV, THT, Пятница International, THT4 International, CTC Baltics, RTVi, THT Music, КХЛ, Авто Плюс, Наука, Перец!, РБК, 1+2, Моя Планета, Домашний.

Компания подчеркивает, что выступает за объективное и защищенное информационное пространство, продолжая обеспечивать широкий и разнообразный контент для разных интересов на латышском, английском, русском и других языках. "Tet будет готов возобновить дискуссии о поставке контента, если ситуация изменится, а также если будет получено подтверждение соответствия владельцев каналов международному санкционному регулированию", - отмечает компания.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 24 февраля запретил ретрансляцию на территории республики телеканалов "Россия", "Россия-24" и "ТВ Центр". Ретрансляция канала "Россия" запрещена на пять лет, "Россия-24" - на четыре года, а "ТВ Центр" - на три года.

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, с 1 февраля 2021 года прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, поскольку распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний холдинга "Балтийский медиа альянс" (Baltijas mediju alianse), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.