Канада введет санкции против Путина и Лаврова

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы будем вводить санкции против президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, его начальника [генерального] штаба и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал он. При этом глава канадского правительства отметил, что, скорее всего, у президента РФ "не так много, если вообще что-то есть, в плане личных активов в Канаде", но "это важный шаг", чтобы продемонстрировать единство западных стран.

Кроме того, продолжил Трюдо, рестрикции затронут и Белоруссию. "Канада также объявляет, что мы наложим дополнительные санкции на Белоруссию и ее лидеров за пособничество вторжению президента Путина в свободную и суверенную страну. Они коснутся 57 человек и станут дополнением к десяткам уже введенных жестких санкций против [президента] Александра Лукашенко", - сказал премьер-министр.

Также Трюдо заявил, что Канада выступает за отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT из-за ситуации на Украине. "Я подтверждаю, что Канада поддерживает удаление России из платежной системы SWIFT. Это критически важная часть мировой банковской системы", - сказал он. По его словам, это лишит президента Путина возможности реализовывать свои планы.

Канада уже ввела два пакета экономических санкций против России 22 и 24 февраля. В общей сложности в них попали 382 гражданина РФ, четыре гражданина Украины и 32 юридических лица, в том числе российские банки.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.