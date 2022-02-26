В офисе Зеленского заявили, что Украина может обсудить с Россией нейтральный статус

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может обсудить с российской стороной нейтральный статус Украины вместе с четким пакетом гарантий по безопасности. Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН советник глав офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - приводит его слова в ночь на субботу украинское агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем ушла со связи. В ночь на субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский согласился на предложение российского лидера и готов говорить о мире и прекращении огня. По словам Никифорова, "консультации о времени и месте переговоров идут в эти часы".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.