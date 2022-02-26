Швеция и Финляндия перешли к углубленному обмену информацией с НАТО

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Швеция и Финляндия впервые задействуют так называемой формат MSI в рамках НАТО, позволяющий углубленный обмен информацией с Североатлантическим альянсом, сообщает в пятницу агентство ТТ.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист подчеркивает, что это не означает сближение с Альянсом. "Партнерство Швеции и Финляндии с НАТО подразумевает возможность активировать это для более глубокого обмена информацией, более тесных консультаций и координации действий", - сказал министр.

Сама по себе такая возможность существует с 2018 года, однако впервые к ней прибегли только сейчас. Она активируется по просьбе правительств Швеции и Финляндии специальным решением Североатлантического совета (NAC) на фоне положения на Украине и того влияния, что оно оказывает на общую ситуацию с безопасностью.

"Расширенный и углубленный обмен информацией обеспечивает более высокий уровень безопасности при различных оценках, и поэтому мы используем существующие правила", - отмечает Хультквист.

На вопрос, какова может быть реакция России, министр ответил: "Мы принимаем те решения, какие нам нужны. Мы являемся независимыми, свободными нациями и принимаем свои решения. Углубление актуально на данный момент, но определяется экстремальной ситуацией, возникшей в результате нападения России на Украину". Продолжительность действия формата MSI зависит от того, сколько продлится сама эта ситуация.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.