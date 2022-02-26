В Госдепе заявили, что высылка советника-посланника РФ не была ответом на военную операцию

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Высылка из Соединенных Штатов советника-посланника Сергея Трепелкова не является ответом на проводимую РФ военную операцию на Украине. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос ТАСС на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя высылку дипломата, он сказал: "Этот шаг, о котором мы объявили вчера [в четверг], тот факт, что мы выслали или указали Российской Федерации, что мы вышлем их второе должностное лицо здесь, в Вашингтоне, - это не было ответом на вторжение России на Украину. Это был ответ на то, что Россия сделала с нашей миссией в Москве", - сказал дипломат.

"Нам совершенно ясно, что, особенно в периоды напряженности, особенно во время кризиса, особенно во время конфликта, важно, чтобы правительства могли общаться друг с другом. То, что мы видели со стороны Российской Федерации в течение нескольких месяцев, было сокращением деятельности нашего посольства в Москве", - утверждал Прайс. В пример он привел высылку из России заместителя посла США Барта Гормана.

Представитель американского внешнеполитического ведомства указал, что США якобы "добиваются паритета" в этом вопросе. "Российское посольство здесь в Вашингтоне более обеспечено ресурсами, лучше снабжено, чем наша дипломатическая миссия в Москве. Мы ищем паритета, мы ищем справедливости", - утверждал дипломат.

В четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия расценивает как очередной недружественный шаг высылку из США Трепелкова, российский ответ предсказуем. По словам главы диппредставительства, 23 февраля была получена нота Госдепартамента об объявлении советника-посланника персоной нон грата. Он пояснил, что США вынудили РФ "принять решение о прекращении командировки Барта Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя российского посла - тоже в ранге советника-посланника".