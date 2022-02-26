Чехия направила поезда на польско-украинскую границу за беженцами

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Чехия направила на польско-украинскую границу два поезда за беженцами, спасающимися от военного конфликта на Украине. Об этом сообщила журналистам в пятницу вечером пресс-секретарь государственного предприятия "Чешские железные дороги" Ванда Райнохова.

"Нами направлено два поезда в [польский] город Пшемысль на польско-украинской границе за беженцами, спасающимися от войны, - сказала она. - В субботу примерно в 08:30 (10:30 мск) эти поезда должны выехать обратно. Ими проследуют 1 400 беженцев. Конечный пункт назначения - Прага", - заявила она.

Министр транспорта Чехии Мартин Кубка в пятницу проинформировал, что в республике начали выдавать бесплатные билеты на поезда для граждан Украины. Для получения такого проездного документа им достаточно предъявить в железнодорожной кассе украинский паспорт.