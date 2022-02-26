Военный эксперт назвал фактором напряженности в Европе попытки интеграции Украины в НАТО

Европейские страны, в том числе Франция, как отметил собеседник агентства, "должны сказать "нет" вхождению Украины в НАТО". "Это невозможно. Для нас, французов, приоритетом является стабилизация ситуации и возобновление диалога и согласия с Россией без приема Украины в НАТО", - считает Понс.

"Я считаю, что расширение НАТО до российских границ соответствовало логике США, которые хотели и дальше оккупировать и господствовать над Европой. Но для безопасности европейского континента, для необходимых связей с Россией это было плохо", - сказал он. Понс подчеркнул, что "в последнее время попытки интегрировать в НАТО Украину - а до этого Грузию - стали фактором напряженности и войны".

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Попытки интегрировать Украину в НАТО стали фактором напряженности в Европе. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу заявил профессор военной школы в Сен-Сире, полковник резерва французской армии Фредерик Понс.

По мнению военного эксперта, "отказ Киеву в приеме в НАТО должен основываться на соображениях безопасности, геополитики и необходимости демилитаризации Украины". "Страна не должна вступать в военные альянсы ни с Западом, ни с Россией. Она должна оставаться нейтральной между двумя лагерями. Но никто не осмеливался объяснить это американцам", - сказал он.

Профессор Понс заметил, что "хотя и не оправдывает военной операции, понимает позицию России". "Для Москвы Украина в НАТО - это прямая угроза на границах, а США хотели бы, чтобы альянс был повсюду у российских рубежей", - считает он.

По его словам, "США не могут дать гарантии безопасности России, если они решили принимать Украину в НАТО, поскольку одно с другим не совместимо". "Участие в НАТО означало бы размещение американских баз, американского оружия, строительство американских портов на Украине", - заметил он.

Не услышали предостережений

Еще одним препятствием для вступления Украины в НАТО Понс считает попустительство ее властей неонацистам. "В Европе и во Франции не услышали предостережений российского лидера Владимира Путина по поводу неонацизма на Украине, - отметил он. - Эта история началась в 2014 году с "революции" на Майдане, где часть манифестантов составляли неонацисты. Они были со знаменами, распевали свои гимны, вели себя воинственно".

"Находятся ли они сейчас во власти, я не знаю, но они, несомненно, присутствуют на фронте и будут участвовать в сопротивлении российской армии на Украине, поскольку они организованы и умеют сражаться", - полагает Понс.

Он отметил, что "многие неонацисты поклоняются Степану Бандере, который сотрудничал с нацистами". "Для украинских неонацистов и крайне правых он остается символом сопротивления советским войскам. Это те страницы истории, которые не знают в Западной Европе", - заметил он.

Через согласие с Россией

Собеседник отметил, что "как французский патриот хотел бы, чтобы Франция играла важную роль в геополитике, наводя мосты между Европой и Россией". "Сохранять каналы для диалога всегда сложно, и если есть какая-то страна, которая может это сделать, то это будет Франция", - убежден Понс.

"Я думаю, что однажды моя страна скажет "нет" интересам Америки и "да" - интересам Европы, договорится с Россией вести открытый и твердый диалог", - сказал он. "Важно, чтобы голос Франции был слышен. Я верю, что безопасность Европы, как об этом говорил генерал де Голль, проходит через согласие с Россией", - подчеркнул эксперт.