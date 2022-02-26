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Военная операция на Украине
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Народная милиция ЛНР освободила КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики освободила КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале ведомства.

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"Народная милиция ЛНР освободила КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок", - отмечается в сообщении.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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