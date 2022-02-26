ДНР: для украинских силовиков, сложивших оружие, создали гуманитарный коридор

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) создала гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий, их обеспечивают питанием и медицинской помощью. Об этом сообщил в субботу заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.

"Военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие, продолжают выходить из зоны боевых действий по организованному для них гуманитарному коридору, - сказал он. - Всем нуждающимся предоставляется необходимая медицинская помощь, одежда и питание".

Басурин вновь обратился к украинским солдатам и офицерам, призвав их "сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях". "Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов", - пояснил он.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Обстрелы продолжаются по сей день.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.