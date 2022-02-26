Глава службы безопасности Молдавии распорядился о закрытии сайта "Sputnik Молдова"

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Есауленко распорядился о закрытии сайта "Спутник Молдавия".

"26 февраля директор СИБ издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, которая подстрекает к ненависти и войне в условиях чрезвычайного положения", - информировала в субботу пресс-служба ведомства.

СИБ обязала провайдеров заблокировать доступ на сайт в национальном домене (md). Открыть сайт невозможно, передает корреспондент ТАСС. Журналисты "Sputnik Молдова" продолжают работу в социальных сетях.

Распоряжение о мониторинге информационного пространства страны было отдано Комиссией по чрезвычайным ситуациям Молдавии. В СИБ уточнили, что блокироваться будут ресурсы, подстрекающие, по мнению Кишинева, к ненависти, беспорядкам и военным действиям. Средствам массовой информации рекомендовано воздержаться от публикации сведений, полученных из "недостоверных источников".

Парламент Молдавии в пятницу ввел в республике чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период комиссия по ЧС сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться лица, представляющие угрозу общественному порядку, координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.