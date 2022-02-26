Дания отправила на Украину защитные жилеты и санитарные пакеты

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании по просьбе киевских властей приняло решение безвозмездно передать Украине защитные жилеты и санитарные пакеты. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе Минобороны.

Речь идет о 2 тыс. жилетов TYR, обеспечивающих защиту от осколков и пуль, а также 700 санитарных пакетов IFAK, в том числе бинтов для оказания первой помощи.

"Это снаряжение, которое находится на складах Вооруженных Сил, поэтому дар не окажет влияния на решение задач ВС и военных [Дании]", - поясняется в сообщении.

Грузовики с помощью отправились из Вордингборга в пятницу вечером в сторону польско-украинской границы.