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Дания отправила на Украину защитные жилеты и санитарные пакеты

Грузовики с помощью отправились из Вордингборга в сторону польско-украинской границы

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании по просьбе киевских властей приняло решение безвозмездно передать Украине защитные жилеты и санитарные пакеты. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе Минобороны.

Речь идет о 2 тыс. жилетов TYR, обеспечивающих защиту от осколков и пуль, а также 700 санитарных пакетов IFAK, в том числе бинтов для оказания первой помощи.

"Это снаряжение, которое находится на складах Вооруженных Сил, поэтому дар не окажет влияния на решение задач ВС и военных [Дании]", - поясняется в сообщении.

Грузовики с помощью отправились из Вордингборга в пятницу вечером в сторону польско-украинской границы.

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