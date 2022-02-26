В Белоруссии завершается досрочное голосование на конституционном референдуме

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. В Белоруссии завершается досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, воскресенье - основной день для волеизъявления граждан по этому вопросу. Разработчики проекта предлагают изменить и дополнить 83 статьи, добавить 11 новых статей и одну новую главу. Основная цель изменений состоит в уточнении функций и полномочий главы государства, парламента и правительства. Новшества также касаются социальной сферы.

О необходимости обновления конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, обновленная конституция призвана укрепить государственность, создать политический механизм, который позволит стране выстоять в кризисной ситуации. "Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы подошли к важнейшему периоду нашей истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества", - сказал Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание

Одним из важнейших новшеств может стать наделение новыми полномочиями Всебелорусского народного собрания (ВНС). Это представительный орган, который созывается по инициативе президента Белоруссии с 1996 года один раз в пять лет. Участники определяют основные направления общественно-политического развития государства и вырабатывают план социально-экономического развития страны на предстоящий пятилетний срок.

Теперь ВНС предлагают наделить существенно большими полномочиями. Оно сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов, принимать решение о смещении президента с должности в случае систематического или грубого нарушения им конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, формировать Конституционный и Верховный суды, Центральную избирательную комиссию. Председатель и члены ЦИК будут избираться на пять лет и освобождаться от должности по решению ВНС. Помимо прочего, орган получит право вводить на территории страны чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных конституцией, и в случае бездействия президента по этим вопросам.

Предполагается, что срок полномочий ВНС составит 5 лет, а его собрания будут проходить ежегодно. В проекте определяется организационная структура ВНС, включающая президиум, председателя и его заместителей, избираемых делегатами собрания.

Полномочия президента

Важные дополнения касаются и полномочий президента. Предлагается повысить на 10 лет возрастной ценз для вступления в должность - до 40 и установить, что кандидат в президенты должен постоянно проживать в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами (раньше было не менее пяти лет).

Согласно предложениям авторов изменений, одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков, а ВНС сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Кроме того, президента, прекратившего исполнение своих полномочий, нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей, его обязанности вместо премьер-министра будет исполнять председатель верхней палаты парламента - Совета республики. Предполагается, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки может стать членом Совета республики пожизненно.

Нижняя палата парламента

Срок полномочий Палаты представителей предлагается увеличить с 4 до 5 лет. Палата также может получить новые контрольные полномочия: заслушивать генпрокурора, председателей Комитета государственного контроля и правления Национального банка. Президент сможет назначать на ключевые должности, в том числе премьер-министра, председателя Комитета государственного контроля по предварительному согласованию с парламентом.

Правительство

Совет министров будет вносить по согласованию с президентом в Палату представителей проекты законов о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении, обеспечивать исполнение республиканского бюджета. Также кабмин будет вносить президенту предложения об отмене решений местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству.

Судебная система

Предлагается изменить порядок формирования Конституционного и Верховного судов: избирать председателей и судей этих судов будет Всебелорусское народное собрание. В новой версии основного закона предлагается закрепить статус Верховного суда, который возглавит систему судов общей юрисдикции и будет являться высшим судебным органом, осуществляющим правосудие посредством гражданского, уголовного и иных форм судопроизводства, предусмотренных законом.

Планируется повысить статус и значение Конституционного суда. Помимо имеющихся полномочий он будет давать заключение или принимать решение, в том числе о конституционности проектов законов о внесении изменений и дополнений в конституцию; о соответствии основному закону вопросов, выносимых на республиканский референдум; о конституционности проведения выборов президента и парламента; о наличии фактов систематического или грубого нарушения президентом конституции.

Социальная сфера

По словам представителей властей, новая конституция закрепит принципы социального государства. Так, для лиц с инвалидностью будут предусмотрены равные возможности для участия во всех сферах жизни.

Планируется, что государство дополнительно возложит на себя обязательства по созданию условий для защиты персональных данных и обеспечению безопасности личности и общества при их использовании.

Чтобы не допустить "девальвации традиционных ценностей", авторы изменений предлагают также установить, что "брак - это союз женщины и мужчины".

Как будет работать государство

Среди экспертов есть те, кто считает не очень понятной предлагаемую структуру власти в Белоруссии. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, не совсем ясно, как на практике будут одновременно работать парламент Белоруссии и ВНС, которое, согласно проекту конституции, станет высшим представительным органом. "Лично мне не очень понятно соотношение в рамках законодательной власти между Всебелорусским народным собранием и двухпалатным парламентом. Как в реальной жизни будет происходить это дублирование функций. Будет понятно, когда начнется правоприменительная практика. Пока мне кажется, что это параллельные структуры. И надстройка в виде Всебелорусского народного собрания мне видится избыточной", - считает аналитик.

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Андрей Савиных считает, что в ближайшие 5-10 лет ВНС будет выполнять функцию социальной гармонизации интересов различных слоев населения. "В конституции не отказались от дальнейшего развития политических партий. Более того, даже в определенных статьях конституции усилили этот тренд. Но пока партии сформируются, требуется время. И вот здесь Всебелорусское народное собрание может стать тем социальным инструментом, который сможет согласовывать интересы между социальными группами, не позволяя нарастать социальному напряжению в обществе".

Досрочное голосование

Досрочное голосование на референдуме проходит в республике с 22 по 26 февраля. Основной день волеизъявления на референдуме - 27 февраля. По данным ЦИК, за четыре дня досрочного голосования явка составила 34,28% граждан страны, внесенных в списки избирателей. Лукашенко заявил в пятницу, что считает такую явку высокой, отметив, что, как правило, граждане в Белоруссии более активны на президентских выборах. Активное участие граждан в голосовании на референдуме он связал с большой работой, которая была проведена с людьми. Ранее Лукашенко предположил, что к основному дню голосования явка может превысить 50% и референдум можно будет признать состоявшимся.

В списки для голосования на референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан. В бюллетене обозначен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - "за" или "против".

Действующая конституция страны принята 15 марта 1994 года. Она дважды совершенствовалась в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми на референдумах 1996 и 2004 годов. Нынешние предложения по изменению конституции обсуждались в республике на диалоговых площадках с октября прошлого года. В ходе экспертных дискуссий изменения затронули практически все разделы действующего основного закона.