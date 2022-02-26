Пушилин: у разведки ДНР есть данные о подготовке обстрелов из "Градов" со стороны Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Разведка ДНР располагает данными о подготовке обстрелов из "Градов" населенных пунктов, подконтрольных Украине. Об этом в субботу в эфире РБК заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Поступает сегодня еще более тревожная информация от разведки ДНР, что отданы приказы ВСУ обстрелять из "Градов" и другого тяжелого вооружения населенные пункты, которые пока еще подконтрольны Украине. Я говорю о Краматорске, Славянске, Артемовске", - заявил Пушилин.

По словам главы республики, "обстановка на линии соприкосновения остается сложной, напряженной, ввиду того, что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевает ту эшелонированную оборону, которая выстраивалась годами Вооруженными силами Украины, и, конечно, это не везде просто", - заявил Пушилин.

Тем не менее, как отметил Пушилин, "что касается продвижения, есть определенные успехи по южному направлению", а также в сторону Мариуполя.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.