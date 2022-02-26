ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Венгрия не будет блокировать санкции в отношении России в связи с проведением военной операцией на Украине. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

"Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, мы ничего не будем блокировать, поэтому принимаем и поддерживаем то, что премьер-министры стран Евросоюза способны согласовать", - приводит его слова агентство Reuters.

Орбан также высказался в поддержку усилий по достижению мира на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны осудили операцию России и ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе против госдолга и банковского сектора РФ, а также угрожают новыми ограничительными мерами.