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Британское МВД аннулировало визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу

Глава ведомства Прити Пател отметила, что "Соединенное Королевство не будет принимать национальные спортивные команды государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения Путина на Украину"

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля. Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter глава ведомства Прити Пател.

"Я аннулировала визы белорусской мужской [сборной] команды по баскетболу, члены которой должны были играть в Ньюкасле завтра вечером. Соединенное Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения [президента РФ Владимира] Путина на Украину", - написала Пател.

28 февраля сборные Великобритании и Белоруссии должны были провести матч отборочного турнира Кубка мира 2023 года в английском Ньюкасле. Еще в пятницу Международная федерации баскетбола (FIBA) сообщила о том, что данный матч переносится "в связи с проведенными оценками текущей ситуации в сфере безопасности".

Теги
БелоруссияВеликобритания
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