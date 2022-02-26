Британское МВД аннулировало визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля. Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter глава ведомства Прити Пател.

"Я аннулировала визы белорусской мужской [сборной] команды по баскетболу, члены которой должны были играть в Ньюкасле завтра вечером. Соединенное Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения [президента РФ Владимира] Путина на Украину", - написала Пател.

28 февраля сборные Великобритании и Белоруссии должны были провести матч отборочного турнира Кубка мира 2023 года в английском Ньюкасле. Еще в пятницу Международная федерации баскетбола (FIBA) сообщила о том, что данный матч переносится "в связи с проведенными оценками текущей ситуации в сфере безопасности".