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Военная операция на Украине

Британский МИД рекомендовал своим гражданам избегать любых поездок в Белоруссию

В ведомстве предупредили, что "возможности покинуть страну ограничены, особенно по воздуху"

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Белоруссию, объяснив это решение угрозой "боевых действий". Новые рекомендации были в субботу опубликованы на сайте ведомства.

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"В Белоруссии осуществляются российские военные операции. Существует высокий риск боевых действий на территории Белоруссии. В случае начала боевых действий наши возможности по оказанию консульской помощи будут ограничены. Возможности покинуть страну ограничены, особенно по воздуху. Не следует пытаться пересечь границу Украины со стороны Белоруссии", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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БелоруссияУкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
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