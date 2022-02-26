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Военная операция на Украине

Блинкен в своем Twitter обратился к россиянам на русском языке

Госсекретарь США заявил, что русские "заслуживают того, чтобы жить в мире и достоинстве"
Госсекретарь США Энтони Блинкен Kevin Dietsch/Getty Images
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Kevin Dietsch/Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу опубликовал в своем Twitter обращение к россиянам на русском языке в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было", - написал он. Блинкен также прикрепил к записи видеофайл с дополнительным текстом обращения на русском языке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
СШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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