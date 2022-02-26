Глава МИД Франции переговорил с украинским коллегой и выразил поддержку Киеву

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал, что Париж усилит поддержку Украины на фоне продолжающихся боевых действий в стране. Об этом он написал в субботу в своем Twitter .

"Я подтвердил сегодня своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что мы активизируем наши усилия по поддержке Украины. Полная солидарность с украинским народом в этой навязанной Россией войне", - заявил Ле Дриан.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.