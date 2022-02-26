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Военная операция на Украине

Пушилин заявил о необходимости оперативно организовать работу всех соцобъектов ДНР

Глава ДНР отметил, что "профильные ведомства, министерства ведут подсчеты, сколько потребуется ресурсов, помимо ремонтных восстановительных работ, так как противник, отступая, разрушает после себя все"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости организовать работу социальных объектов Донецкой Народной Республики (ДНР) в кратчайшие сроки, чтобы жители республики были обеспечены всем необходимым. С такими словами он выступил в субботу в эфире Первого канала.

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"Я сегодня обратился и к руководителям экстренных служб, и администраций с целью такой, что нам необходимо в кратчайшие сроки выстроить такую модель управления, то есть на вот это сложный период, чтобы все объекты жизнеобеспечения функционировали в полной мере, чтобы люди были обеспечены самым необходимым. И вот в таком формате, я думаю, мы и будем двигаться дальше. Потому что обращение уже есть от руководителей разного уровня, от тех городов и населенных пунктов, которые даже еще не освобождены. Но в полной мере мы уже сможем взаимодействовать, когда эти населенные пункты уже будут считаться освобожденными", - сказал он.

"Сейчас профильные ведомства, министерства ведут подсчеты, сколько потребуется ресурсов, помимо ремонтных восстановительных работ, так как противник, отступая, разрушает после себя все. Ну, и, конечно, фактически с первого дня освобождения того или иного населенного пункта территории Донецкой, Луганской народной республик, мы несем ответственность и за пенсии уже, и за социальные пособия, и за зарплату бюджетникам, поэтому работы сейчас уже хватает по всем направлениям", - добавил Пушилин.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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