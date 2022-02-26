Пушилин заявил о необходимости оперативно организовать работу всех соцобъектов ДНР

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости организовать работу социальных объектов Донецкой Народной Республики (ДНР) в кратчайшие сроки, чтобы жители республики были обеспечены всем необходимым. С такими словами он выступил в субботу в эфире Первого канала.

"Я сегодня обратился и к руководителям экстренных служб, и администраций с целью такой, что нам необходимо в кратчайшие сроки выстроить такую модель управления, то есть на вот это сложный период, чтобы все объекты жизнеобеспечения функционировали в полной мере, чтобы люди были обеспечены самым необходимым. И вот в таком формате, я думаю, мы и будем двигаться дальше. Потому что обращение уже есть от руководителей разного уровня, от тех городов и населенных пунктов, которые даже еще не освобождены. Но в полной мере мы уже сможем взаимодействовать, когда эти населенные пункты уже будут считаться освобожденными", - сказал он.

"Сейчас профильные ведомства, министерства ведут подсчеты, сколько потребуется ресурсов, помимо ремонтных восстановительных работ, так как противник, отступая, разрушает после себя все. Ну, и, конечно, фактически с первого дня освобождения того или иного населенного пункта территории Донецкой, Луганской народной республик, мы несем ответственность и за пенсии уже, и за социальные пособия, и за зарплату бюджетникам, поэтому работы сейчас уже хватает по всем направлениям", - добавил Пушилин.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.