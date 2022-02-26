Президенты Молдавии и Франции обсудили ситуацию на Украине и в регионе

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президенты Молдавии Майя Санду и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу обсудили ситуацию в регионе в контексте событий на Украине.

"[Лидеры] обсудили вопросы сферы безопасности в нашей стране и регионе. В контексте напряженности на Украине президент Макрон заверил, что Франция будет рядом в этот тяжелый период", - говорится в сообщении пресс-службы президента Молдавии.

Парламент Молдавии в пятницу ввел в республике чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайной ситуации сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться лица, представляющие угрозу общественному порядку, координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.