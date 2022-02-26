Reuters: Германия прорабатывает поставку Украине 400 противотанковых гранатометов

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германия находится в процессе утверждения решения о поставке на Украину 400 ручных противотанковых гранатометов (РПГ) через третью страну. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник Евросоюза.

По его словам, Берлин уже поставил РПГ в третью страну. Государства, желающие экспортировать немецкое оружие, должны сначала получить одобрение в Берлине, поясняет агентство.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что ими неоднократно подчеркивалось. Однако Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе еще раз заявил, что не видит причин "для изменения принципов в политике поставок вооружений".